A Carpi sei giovani in servizio civile in alcune sedi del Comune

Sono cinque ragazze e un ragazzo i volontari che hanno iniziato il “Servizio civile regionale” in alcune sedi del Comune di Carpi: due nella biblioteca “Loria”, due nel “Castello dei Ragazzi” e due nei Musei civici. Uno ha 20 anni, due 23, gli altri 24, 28 e 29, tre laureati e tre diplomati: svolgeranno la propria attività fino al 30 giugno 2022, per un periodo complessivo di dieci mesi, nell’ambito del programma “Riattivi-Amo-Ci”, co-progettato dalle unioni Area Nord e Terre d’Argine. Altri giovani infatti sono entrati in servizio a Campogalliano, Soliera e Fondazione Fossoli. Il Servizio Civile offre a chi ha fra i 18 e i 29 anni l’opportunità di seguire attività molto diverse, «tutte valide ed interessanti, e a di sperimentarsi nel volontariato strutturato attraverso un orario di servizio, l’inserimento in una struttura organizzativa, un compenso mensile e attività formative singole e di gruppo».

Dunque un’opportunità per avvicinare i ragazzi alla vita dell’ente e del territorio dove prestano servizio e spesso vivono, attraverso progetti ad hoc, referenti qualificati e tutori per tutto il percorso: selezione, organizzazione attività, monitoraggio e formazione. «In particolare – aggiungono i referenti – la formazione è volta a una crescita umana e professionale dei giovani che mira non solo ad approfondire le competenze utili nella sede di servizio, proponendo anche migliorie, fornendo pure strumenti operativi atti a favorire il successivo ingresso nel modo del lavoro, ma una crescita anche nell’area del sociale attraverso lo sviluppo di forme di sensibilità negli ambiti della solidarietà, volontariato, cittadinanza attiva, educazione civica e protezione civile».