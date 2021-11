Reggio Emilia, conclusa la procedura di gara per l’allestimento delle luminarie di Natale

ADV





Si è conclusa in questi giorni la procedura di gara bandita dall’Amministrazione comunale per affidare l’appalto di servizio per l’allestimento di luminarie e installazioni luminose natalizie durante il periodo che precede le festività fino a gennaio 2022.

Le luminarie interesseranno le seguenti vie: via Emilia da porta a porta, via Roma, via Calderini, via Guidelli, via Crispi, via Guido da Castello, Corso Garibaldi nel tratto alberato, via Farini, via Panciroli, via Guasco, via Toschi, da incrocio con Piazza Prampolini ad angolo con via Guidelli, via Fornaciari e Vicolo Trivelli. Le luminarie saranno accese il 28 novembre 2021 e spente dal 23 gennaio 2022.