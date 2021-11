Basket, trasferta all’ombra delle due torri per la Bmr Basket 2000

ADV





Trasferta all’ombra delle due torri per la Bmr Basket 2000, che torna in campo dopo il turno di riposo facendo visita nella giornata di sabato (ore 18) alla Net Service Ginnastica Fortitudo. Sul parquet della palestra Alutto gli uomini di Diacci provano a conquistare per la prima volta il successo lontano da casa, dopo aver ceduto sia col Ferrara Basket 2018 che con Molinella, provando a dar continuità alla vittoria nell’overtime con Forlimpopoli.

Non sarà certo una passeggiata, perché i padroni di casa sono reduci da 2 successi di fila, l’ultimo proprio con Forlimpopoli: nelle fila felsinee ci sono due ex, il play Degli Esposti Castori e l’esperto lungo Dordei, quest’ultimo arrivato al PalaRegnani proprio prima dello stop per la pandemia; gli altri atleti di riferimento sono la guardia Procaccio e l’ala Pederzoli, in panchina siede coach Mondini. Gli arbitri designati sono Forni di Ravenna e Barigazzi di Modena.