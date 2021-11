Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 13 novembre

ADV





Al primo mattino residue precipitazioni sul settore orientale; parziali schiarite, seppure alternate a nubi basse o locali banchi di nebbia sul resto del territorio. In seguito aumento della nuvolosità, specie lungo i rilievi centro-occidentali e la pianura prossima al Po, dove saranno più probabili piogge a carattere sparso, localmente a carattere di rovescio. Temperature in lieve calo, specie sui settori occidentali. Minime comprese fra 7 e 9 gradi nelle pianure interne e intorno a 10/11 gradi in Romagna e lungo la costa, massime comprese fra i 14 gradi del piacentino e i 16 gradi della Romagna. Venti deboli sud-occidentali sui rilievi, inizialmente deboli da ovest sulle pianure, tendenti poi a ruotare da est. Mare poco mosso o quasi calmo.

(Arpae)