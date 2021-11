Ponte via Curatona a Modena: circolazione sospesa mercoledì e giovedì

ADV





Mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, dalle 9 alle 17, sarà sospesa la circolazione in via Curtatona all’altezza del ponte sul Torrente Tiepido per consentire lavori di adeguamento del sistema difensivo del torrente a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

L’intervento, che prevede il getto di calcestruzzo per garantire il contenimento degli effetti indotti dal rigurgito del fiume Panaro immediatamente a valle del ponte sul torrente Tiepido, sarà adeguatamente segnalato anche alle intersezioni precedenti con segnali di non transitabilità del ponte ma di accessibilità a tutte le abitazioni e attività presenti lungo la strada.