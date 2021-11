Chiusure in orario notturno su A1 e a 14

ADV





Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e quello con il Raccordo di Casalecchio, in direzione di Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita alla stazione di Bologna Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: Viale Marco Emilio Lepido, Viale Alcide De Gasperi, immettersi sulla Tangenziale di Bologna ed entrare sul Raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio, per proseguire in direzione della A1/Firenze.

********

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di incidente, in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 24 alle 6:00 di giovedì 25 novembre, sarà chiuso, per chi percorre la A14 Bologna-Taranto e proviene da A1 Milano-Napoli, lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per i veicoli provenienti da Firenze e diretti verso Padova, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Casalecchio, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare in A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio;

per i veicoli provenienti da Milano e diretti verso Padova, si consiglia di uscire alla stazione autostradale di Bologna Borgo Panigale, percorrere la Tangenziale di Bologna e rientrare in A13 alla stazione autostradale di Bologna Arcoveggio.