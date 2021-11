In mostra le opere dell’artista sassolese Leo Bellei

Si avvicina il periodo natalizio e iniziano le varie preparazioni delle tante attività commerciali della città di Sassuolo. Vetrine addobbate a tema e luminarie che riscaldano e colorano le strade della nostra bella cittadina.

Sweet Home, un impresa d’interior designer che opera nell’ambito dell’arredo in tutte le sue sfaccettature a livello locale e nazionale, ha deciso d’intraprendere una nuova via, offrendo ad artisti emergenti e non, la possibilità di esporre nel loro negozio che si trova a Sassuolo presso il Direzionale Cristallo.

L’idea nasce principalmente dalla passione per l’arte e il design e nel voler dare una possibilità ad artisti che cercano una vetrina dove esporre le proprie opere. A novembre 2021 questa collaborazione avrà come ospite le opere dell’artista sassolese Leo Bellei.

Negli spazi interni ed esterni di Sweet Home, saranno presentate una serie di opere che avranno come soggetto comune la donna: dive del cinema, stiliste, poetesse, ballerine e pin up anni 50.

Figure femminili che con la loro passione, determinazione e bellezza si sono affermate lasciando un segno nella storia.

Sweet Home vi aspetta il 27 novembre dalle ore 15, per offrirvi la possibilità di vedere questi quadri circondati da splendidi oggetti di design che insieme alle opere di Leo Bellei daranno vita ad un atmosfera originale e fuori dal tempo in cui immergersi e perdersi.