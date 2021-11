Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 25 novembre

ADV





Cielo coperto con piogge diffuse, che progressivamente interesseranno l’intero territorio regionale già nel corso della mattinata, in prevalenza deboli, localmente più intense sui rilievi. Nella mattinata potranno verificarsi deboli nevicate sui rilievi occidentali al di sopra dei 1000-1200 metri. Generale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio sul settore centro-occidentale, che persisteranno ancora durante la serata sulla Romagna. Temperature minime in aumento, intorno a 5 gradi nella pianura interna e fino a 8 gradi sulla costa; massime in diminuzione e comprese tra i 6 gradi della pianura emiliana e i 12 gradi della costa ferrarese. Venti deboli, in prevalenza nord-occidentali sulla pianura, da nord-est sulla costa ferrarese, orientali sui rilievi. Mare mosso.

(Arpae)