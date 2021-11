Sestola: nuova rete fognaria per via Circonvallazione

Nell’ambito dei lavori, che vedono coinvolta la zona tra piazza Marchiani e Piazza dello Sport, verrà posato un nuovo tratto di rete – che partendo dal pozzetto esistente ai piedi della scarpata che divide Piazza Marchiani con Piazza dello Sport – arriverà fino al pozzetto presente ai piedi della scalinata proveniente da Corso Libertà.

La nuova condotta si svilupperà per oltre 170 metri, per un costo di circa 90mila euro, un investimento che Hera ha subito programmato in risposta a quanto accaduto qualche settimana fa in piazza Marchiani, dato che il cedimento nell’asfalto lì avvenuto ha evidenziato non solo l’esigenza di sostituire la condotta fognaria, ma anche l’opportunità di modificarne il tracciato.

Infatti, proprio in piazza Marchiani, opere di urbanizzazione successive alla posa dell’infrastruttura hanno elevato il livello della strada tanto da lasciare la rete fognaria ad una profondità media di oltre 9 metri. Una profondità tale da rendere gli eventuali interventi di manutenzione estremamente complessi e impattanti sulla viabilità, perché per realizzarli sarebbe necessario installare cantieri eccezionalmente laboriosi e ingombranti, appunto come accaduto lo scorso ottobre.

Per questa ragione, al fine di garantire la continuità del servizio, di assicurare la massima tempestività di intervento e di contenere la necessità di effettuare scavi impattanti in futuro, Hera, in accordo con l’Amministrazione Comunale, ha preferito bypassare la vecchia rete sotto piazza Marchiani e realizzarne una nuova. I lavori avranno una durata di circa 30 giorni.