Copre i ladri, denunciato per favoreggiamento dai carabinieri di Albinea

ADV





Ha cercato di ostacolare l’identificazione dei responsabili del furto di attrezzature da giardinaggio, consumato all’interno di un furgone parcheggiato a Cavriago, riusciti a dileguarsi con la refurtiva. E’ stato dunque denunciato per favoreggiamento personale. Nei guai è finito un 26enne residente a Bibbiano, denunciato dai carabinieri della stazione di Albinea nel corso di specifiche indagini relative al furto compiuto la mattina del 19 settembre scorso. A carico dell’uomo, risultato proprietario della Fiat Punto utilizzata dai ladri per dileguarsi subito dopo il furto e individuata dai militari, sono emersi concordanti elementi di colpevolezza tali da portare alla sua denuncia in stato di libertà inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia in ordine al reato di favoreggiamento.

A denunciare il furto ai carabinieri di Albinea è stato un 50enne reggiano che la mattina del 19 settembre, aveva subito un importante furto di attrezzature da giardinaggio ad opera di ladri che si erano dileguati, appunto, bordo di una Fiat Punto della quale aveva rilevato il numero di targa. I carabinieri di Albinea sono quindi risaliti al proprietario dell’auto, il 26enne abitante a Bibbiano, su cui si sono indirizzate le attenzioni investigative dei carabinieri. L’uomo, risultato estraneo al furto, in relazione ai fatti ha cercato di eludere le indagini dei carabinieri finalizzate a conoscere chi avesse in uso l’autovettura. Alla luce di quanto sopra il 26enne è stato quindi denunciato alla Procura reggiana per favoreggiamento personale.