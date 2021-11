Un arresto della Polizia per tentata rapina, ieri a Reggio Emilia

Alle 12 di ieri, su chiamata della Sala Operativa, personale della Squadra Volante ha raggiunto via Pariati, presso il “Conad Primavera”, dove una persona era stata colta nella flagranza del reato di furto. Sul posto il presunto autore, M.M.H. classe ’92 di nazionalità tunisina, si presentava in forte stato di agitazione. Appariva pallido con gli occhi vitrei, in stato di alterazione presumibilmente correlato all’assunzione di sostanze stupefacenti e comunque agitato.

Alla vista degli agenti il suo atteggiamento diventava tuttavia immediatamente collaborativo. Sul posto venivano ascoltati alcuni dipendenti dell’esercizio commerciale che riferivano in merito all’accaduto, ovvero, intorno alle 12:00 M.M.H. pagava alla cassiera due birre ed oltrepassava le barriere antitaccheggio con una borsa in plastica di colore giallo; a quel punto la donna insospettita dal fatto di avere intravisto una “punta” di parmigiano tra i vestiti riposti all’interno di quella borsa, chiedeva all’uomo di poter accertare cosa fosse contenuto al suo interno. L’uomo mostrava i vestiti e la donna tratteneva per una maniglia la borsa, chiedendo aiuto attraverso l’interfono al suo responsabile mentre M.M.H. iniziava a divincolarsi nel tentativo di guadagnare la fuga. A seguito della comunicazione accorreva presso l’uscita il responsabile dell’esercizio commerciale.

Altri due dipendenti accorsi in soccorso della cassiera riuscivano ad intercettare il giovane tunisino all’uscita dall’esercizio commerciale convincendolo a spostarsi all’interno del corridoio che conduce al magazzino per chiarire cosa stesse accadendo. Dopo avere accertato che all’interno della borsa in plastica, sotto agli effetti personali dell’uomo erano state occultate quattro punte di Grana Padano ed alcuni insaccati per un valore di circa 200 Euro, il Responsabile disponeva che venisse chiamata la Polizia.

Il tunisino apprendendo dell’imminente arrivo delle volanti iniziava a dare in escandescenza ponendo in essere una condotta violenta ed aggressiva nei confronti dei dipendenti Conad ed in particolare nei confronti del Responsabile attingendolo con sputi, insulti e spinte fino ad arrivare a colpirlo alla spalla destra, presumibilmente con un pugno.

Per questa ragione, il responsabile veniva trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Arcispedale Santa Maria Nuova da un’ambulanza richiesta dagli agenti e sottoposto a visita medica con prognosi di giorni 7.

L’autore del reato veniva invece arrestato per il reato di tentata rapina impropria. Domani verrà celebrato il giudizio per Direttissima.