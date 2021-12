Droga nascosta nel pacchetto di sigarette: giovane denunciato a Scandiano

ADV





Fermato dai carabinieri della tenenza di Scandiano, durante le rituale procedure di identificazione ha mostrato evidenti segnali di preoccupazione che, insospettendo gli operanti, ha indotto i militari ad approfondire i controlli, culminati con il rinvenimento di 7 grammi di hascisc. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno così denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 28enne reggiano, sequestrandogli quanto illecitamente detenuto.

E’ successo l’altro pomeriggio poco dopo le 16.00, quando i carabinieri della tenenza Scandiano, durante l’espletamento del servizio finalizzato al controllo della circolazione stradale, fermavano un’autovettura con a bordo una coppia che percorreva la via provinciale del comune di Viano. Alla guida dell’auto un 28enne con accanto la compagna 21enne. Durante il controllo il 28enne assumeva un atteggiamento insofferente, tanto da insospettire i militari e indurli ad approfondire i controlli con perquisizione personale estesa anche al veicolo che dava riscontri positivi: all’interno di un pacchetto di sigarette che il ragazzo teneva nella giacca i carabinieri rinvenivano sostanza stupefacente, successivamente accertata essere del tipo hashish, del peso complessivo di circa 7 grammi. Gli analoghi controlli eseguiti nei confronti della 21enne, a mezzo di personale dell’arma femminile, non portavano a rinvenire ulteriore stupefacente. Accertati i fatti i due sono stati quindi condotti in caserma dove l’uomo, peraltro con precedenti di polizia specifici, è stato denunciato alla Procura reggiana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.