Domani secondo spettacolo al Teatro Bismantova sul tema della violenza contro le donne

Domani sera, 3 dicembre, nuovo appuntamento in teatro per riflettere sulla violenza contro le donne. Al Teatro Bismantova, alle ore 21 sarà in scena la Compagnia “Chili 5 di sale”, con lo spettacolo “Siamo ancora qui”, un dono alle donne con musica e parole. L’evento vedrà proporre musica e canzoni a cura del gruppo Gli Improvvisati, composto da Francesco Bergonzoni, Chiara Moretti, Luisito Campani, Gianluca Bolzoni, Gianfranco Rinaldi, Vincenzo Sportelli, voci Katya Sentieri, Emanuela Romei, Donatella Zanni. Inoltre sarà proposta una performance artistica di Simona Sentieri. Testi e coordinamento sono a cura di Fabiana Bruschi. Luci: Marco Sissa, suono: Andrea Anselmi.

I brani proposti, alternati a letture e recitazione, andranno dal classico al popolare: da Bach a Piazzolla, da Sergio Endrigo a Simon & Garfunkel. Uno spettacolo che risulterà sicuramente piacevole e coinvolgente, ma che inviterà anche a riflettere su un tema quanto mai attuale e drammatico.

Evento ad offerta libera, ingresso con obbligo di Green Pass. Per prenotarsi è necessario inviare un’e-mail a simonasentieri@gmail.com. Il ricavato della serata sarà devoluto all’associazione Per te – Donne insieme contro la violenza.