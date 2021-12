Fulvio Marino presenta a Sassuolo il suo libro “Dalla Terra al Pane”

ADV





Fulvio Marino è il panificatore del programma di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, “È sempre mezzogiorno”. Fulvio proviene da una famiglia di mugnai delle langhe cuneesi, e dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione, è alla guida dell’azienda di famiglia. Sarà a Sassuolo per presentare il suo libro “Dalla Terra al Pane”.

L’evento è in programma lunedì prossimo 6 dicembre dalle ore 18 presso la Cucina Incantata in via Cavallotti.

Sarà l’occasione per chi ha già il libro di farlo autografare o per chi ancora non lo avesse di acquistarlo, semmai anche come strenna natalizia.