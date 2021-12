Maranello: rivoluzione “rosa” per la segreteria locale di Italia del Futuro, Elisa Antobenedetti sarà la nuova segretaria

Maranello: rivoluzione “rosa” per la segreteria locale di Italia del Futuro, Elisa...

Dopo quasi due anni Italia del Futuro torna ad organizzare in presenza un progetto cultura, occasione importante per annunciare la nuova segreteria locale che aprirà l’evento. Sabato alle 17 spazio quindi alla Mabic per parlare di ambiente a 360 gradi con una scaletta corposa, al Sindaco Zironi e all’assessore Daniela Ottolini i saluti istituzionali, a Madrigali e Bongiorno di Idf la conduzione.

Alla visione del cortometraggio 2100 di Matteo Cimitan seguiranno Corrado Toni di Legambiente, Marco Modena dei Fridays for Future e Imo Ekanem di Dahub for designers, nuova associazione di moda sostenibile che ha lavorato ad Expo Dubai 2020.

L’Assessore all’ambiente Elisabetta Marsigliante insieme a Toni si concentrerà sulle sfide che i nuovi strumenti ambientali e piani urbanistici porteranno sul distretto.

Infine dialogo tra imprenditori che si sono cimentati nella sostenibilità.

Damiano Pietri, AD di Abc Bilance, nota e importante realtà con sede a Campogalliano, Cristian Tagliazucchi e Sem Hamad di “Terramara” e Ali Benku per la sturtup castelfranchese Human Maple.

“Siamo molto felici di poter avere qui a Maranello ospiti e realtà di tutta la provincia” commenta la neo segretaria Elisa.

Soddisfazione anche dal Presidente Davide Nostrini: “È importante ripartire con la cultura dei gruppi locali e sabato c’è un’occasione da non sprecare, inoltre sono molto felice che alla guida di una delle segreterie più importanti della provincia ci sarà una ragazza capace e sensibile”.