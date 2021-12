Sassuolo, Pedemontana: lavori ponte di Villalunga

ADV





A Sassuolo, sul ponte di Villalunga sul fiume Secchia lungo la strada provinciale 467 Pedemontana, sabato 4 dicembre verranno eseguiti dei lavori di manutenzione dalle ore 9,00 alle ore 17,00 che riguarderanno la struttura superiore dell’impalcato e della sede stradale.

Per consentire le lavorazioni, si renderà necessario ridurre il transito dalle due corsie attuali per senso di marcia, ad una sola, alternativamente nelle due direzioni, intervenendo al mattino in una delle due e al pomeriggio nell’altra, limitatamente alla zona d’intervento di circa 40 metri. I tecnici provinciali sottolineano come, questa modalità operativa eviti l’istituzione di sensi unici alternati, limitando i disagi per la circolazione.

Il lavoro sarà eseguito dall’impresa Fams system di Bolzano e consisterà nella sostituzione e il ripristino dei sensori per il rilevamento del transito veicolare del servizio di monitoraggio regionale del traffico.