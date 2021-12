Amiche del CORE donano 1.000 borse portadrenaggio alla Senologia di Reggio Emilia

ADV





Dal 2017 il gruppo di volontarie “Amiche del CORE” realizza le borse a tracolla portadrenaggio che vengono donate in reparto alle donne appena operate di tumore al seno.

Questa mattina la Dott.ssa Rossana Borciani, coordinatrice del Gruppo, insieme a Saverio Ricciardi, Presidente dell’Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia, e a una rappresentanza delle volontarie, ha consegnato 1.000 borse portadrenaggio nelle mani della dott.ssa Cristina Marchesi, Dir. Gen. dell’Azienda Usl-IRCCS e del Dott. Guglielmo Ferrari, dir. della Chirugia Senologica.

In seguito all’intervento per rimuovere il cancro al seno le donne sono costrette a portare degli ingombranti drenaggi per alcune settimane dopo le dimissioni. Le borse porta drenaggio, belle, pratiche e colorate, permettono di nascondere completamente i drenaggi e consentono alla paziente di rendere più sopportabili i disagi post-operatori, restituendo dignità alla donna.

“Desidero ringraziare di cuore tutte le volontarie che collaborano con impegno e passione a questo progetto: alcune di loro hanno vissuto in prima persona l’esperienza della malattia oncologica e sanno bene cosa significa doverne affrontare i disagi fisici e psicologici.” – spiega Rossana – “Subire un intervento al seno per combattere il cancro è un’esperienza particolarmente traumatica per una donna che, oltre a ritrovarsi di fronte alle comuni difficoltà post-operazione, deve anche imparare ad accettare un “nuovo” corpo. Con le borse porta drenaggi vogliamo essere al fianco delle donne che stanno iniziando il percorso di cura, donando loro un supporto importante per la qualità della vita di relazione e l’autonomia nel fare quotidiano”.

Per raccogliere i fondi e realizzare le borse portadrenaggi, le “Amiche del CORE” organizzano banchetti solidali presso il CORE Centro oncologico ed ematologico reggiano, l’Ospedale Cesare Magati di Scandiano e nell’area circostante il Camping Calamone in località Ventasso Laghi.

Per sostenere il progetto: tel. 348 2204521 – info@lodini.org