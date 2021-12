Verso l’annullamento del concertone di San Silvestro a Carpi. Domani la Giunta decide sulla serata in piazza dei Martiri

ADV





L’Amministrazione Comunale, visto l’andamento della pandemia anche nel territorio di Carpi, è orientata ad annullare il concerto di Paolo Belli previsto il 31 dicembre in piazza dei Martiri: la decisione verrà presa domani, martedì 21 dicembre, durante la riunione della Giunta, per l’eventuale necessaria delibera.

Al momento resta invece confermato, in base alle vigenti normative, lo spettacolo “Pur di far commedia”, sempre con il musicista concittadino, in calendario la stessa sera alle ore 21 nel Teatro Comunale.

Spiega il Sindaco Alberto Bellelli: «I dati Covid purtroppo sono in peggioramento, quindi domani valuterò con gli assessori la scelta migliore: ci dispiacerebbe molto dover cancellare l’appuntamento gratuito, ma la gravità del momento deve indurre tutti alla massima cautela, e in un contesto come il concertone di San Silvestro in piazza potrebbe non esser sufficiente l’obbligo di certificazione verde “rafforzata”, oltre alla mascherina».

Per l’appuntamento gratuito in piazza con la Big Band di Paolo Belli stanno arrivando centinaia di prenotazioni, mentre per lo spettacolo in teatro i biglietti sono stati venduti praticamente tutti.