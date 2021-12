ADV





Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco a nome dell’Amministrazione comunale esprime cordoglio per la scomparsa nei giorni scorsi del Dottor Danilo Pincelli, medico anestesista. “Lo ricordiamo come uno stimato professionista appassionato del proprio lavoro, oltre che guida e maestro per i suoi collaboratori. Alla famiglia, in questi giorni di dolore, la mia vicinanza e le mie e nostre, sentite condoglianze”.