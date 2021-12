Teatro Carani: Severi (FI), “La cessione al Comune è un atto che onora la città. Grazie ai privati per gesto straordinario”

ADV





“L’approvazione all’unanimità, ieri sera in Consiglio Comunale, dell’atto che autorizza il Comune a firmare la convenzione per la cessione del teatro Carani ha un valore straordinario che onora l’intera città.

A due anni dall’atto formale da parte della cordata di privati che ha acquistato il teatro per riqualificarlo e consegnarlo al Comune e alla città, è stato sancito un passaggio che concentra lo spirito di una comunità in cui pubblico e privato sono uniti quando si tratta di difendere e valorizzare un patrimonio comune; un passaggio concentrato l’amore per la propria città, l’orgoglio delle proprie tradizioni, la valorizzazione dei simboli identitari nonché il desiderio che la cultura attraverso il ruolo del pubblico possa continuare ad essere patrimonio valoriale per le future generazioni.

Per questo rivolgiamo un grande grazie ai privati, alla Fondazione Teatro Carani e al suo presidente. Con il loro gesto di generosità hanno permesso lo svolgersi di questo percorso che porterà presto alla riconsegna alla città di un prezioso simbolo di Sassuolo. Un atto, quello di ieri, che premia gli sforzi e la sensibilità che in questi anni hanno visto andare di pari passo le amministrazioni di centro sinistra e di centro destra che hanno superato anche le divergenze nella volontà e nell’obiettivo condiviso di tutelare il bene comune.

Per questo, da cittadini oltre che da rappresentanti delle istituzioni, ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Siamo orgogliosi di quanto abbiamo potuto condividere e dell’esempio positivo e straordinario che Sassuolo, come spesso è accaduto, ha voluto e saputo nuovamente dare”

Claudia Severi – Consigliere comunale Forza Italia