Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi sassolesi

ADV





300.000 €, facenti parte dell’avanzo di bilancio vincolato perché provento delle sanzioni al Codice della Strada, destinati all’accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria e rifacimenti di marciapiedi cittadini. Li ha destinati la Giunta del Comune di Sassuolo, con la delibera n°270 del 28 dicembre in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio. La stessa delibera stabilisce di dare mandato ad SGP S.r.l. a porre in essere tutti gli atti propedeutici ed idonei ad individuare le modalità di scelta del contraente e ad avviare l’iter di selezione delle ditte.

“Sono state individuate alcune strade – recita la delibera – dove il danno ai marciapiedi è principalmente indotto dalla forte presenza di alberature, da radici sviluppate principalmente in orizzontale fortemente esposte in superficie, in cui risulta particolarmente necessario un serio intervento di manutenzione straordinaria con il completo rifacimento del marciapiedi, il suo ridimensionamento in funzione della normativa vigente e la revisione del sistema dei parcheggi: via Venezia, viale Legnago, via Taormina, viale San Lorenzo, via Monginevro.

Altre strade invece in cui i marciapiedi risultano completamente assenti, quali ad esempio: via Fratelli Bandiera, via Filzi e per i quali risulta pertanto necessaria la realizzazione di percorsi pedonali ex-novo.

Sono infine stati individuati taluni interventi correttivi della mobilità pedonale per la sua messa in sicurezza, quali ad esempio le intersezioni tra la via Palestro e le vie Peschiera, 5 Giornate di Milano, Castelfidardo, Moncalieri, per le quali si rende opportuno un restringimento della laterale al fine di rallentare la velocità delle auto in entrata/uscita sulla via Palestro, la realizzazione dell’attraversamento pedonale arretrato e su piattaforma rialzata, secondo quanto previsto dal Regolamento del codice della strada”.