Coppia di anziani raggirata e derubata a Reggio Emilia

ADV





«Dobbiamo controllare se dentro casa ci sono due ladri, apra l’armadio che verifichiamo». In questo modo due truffatori, indossando una casacca posticcia con barre fluorescenti e spacciandosi per brigadieri dei carabinieri, hanno derubato a Reggio Emilia, una copia di anziani (un 90enne e la moglie 87enne) impossessandosi dei monili in oro posseduti dalla copia e custoditi nell’armadio della loro camera da letto.

Nonostante quindi i continui inviti a diffidare dagli estranei ad opera dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Emilia – che al riguardo hanno anche più volte ricordato i consigli della campagna antitruffa “Non aprite quella porta” – tornano a colpire a Reggio Emilia i falsi appartenenti a forze di polizia ed enti vari che con pretestuosi controlli raggirano e derubano gli anziani dei loro averi.

E proprio questo è accaduto nella prima mattinata di ieri dove presso l’abitazione di una coppia di anziani, spacciandosi per appartenenti all’Arma dei carabinieri e traendo in inganno i due anziani con una pettorina fluorescente che indossavano, hanno raccontato di dover controllare se dentro l’abitazione c’erano due ladri che stavano cercando. I malviventi, carpita la fiducia dell’anziana, entravano in casa per poi facendo credere di dover cercare anche nell’armadio della camera lo facevano aprire impossessandosi di tutti i monili in oro posseduti dalla copia ottenuti i quali si dileguavano. Materializzato di essere stati raggirati e derubati i due anziani chiamavano il 112 dei carabinieri che oltre a intervenire sul posto per le constatazioni di legge hanno scatenato nel capoluogo reggiano una vera e propria caccia all’uomo, che al momento però non ha dato esito positivo.

L’episodio tuona come un vero e proprio campanello d’allarme per gli stessi Carabinieri reggiani e fermo restando le risultanze investigative su questo episodio rilanciano la campagna “Non aprite quella porta” rivolta agli anziani ricordano loro i consigli che possono, se seguiti, sicuramente aiutare a non “restare vittime” di questi malviventi: