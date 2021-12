Casalgrande, i dati delle presenze in Consiglio comunale nel corso del 2021

ADV





Come ogni anno, il Comune di Casalgrande pubblica i dati sulle presenze dei consiglieri nei 12 mesi dell’anno appena trascorso. “Anche quest’anno – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale, Cassinadri – mi fa piacere sottolineare come i rappresentanti eletti in consiglio abbiano dato prova di attaccamento alla loro funzione e alla democrazia”.

“Da Presidente del Consiglio Comunale -aggiunge – ringrazio tutti i colleghi per la costante partecipazione ai lavori: un dato che dimostra una grande sensibilità, soprattutto in un anno difficile come il 2021, in cui la pandemia ha continuamente impegnato l’amministrazione ma nonostante questo importanti traguardi sono stati raggiunti per dare a Casalgrande e a tutti i casalgrandesi nuove opportunità. Formulo, per il 2022, l’augurio che questa costanza possa continuare a manifestarsi come segno di vicinanza alla comunità, con l’obiettivo di trovare insieme le migliori proposte e soluzioni a favore di tutti i cittadini”.

ANNO 2021

Numero Consigli: 13

Presenze

Giuseppe Daviddi (Sindaco) 13

Marco Cassinadri (Presidente del Consiglio Comunale) 13

Consiglieri: Baraldi Solange 12, Ferrari Luciano 12, Ferrari Lorella 12, Valestri Alessandra 9, Venturini Giovanni Gianpiero 13, Maione Antonio 13, Cilloni Paola 12, Vacondio Marco 12, Panini Fabrizio 12, Debbi Paolo 13, Balestrazzi Matteo 12, Ruini Cecilia 11, Strumia Elisabetta 13, Bottazzi Giorgio 12 Corrado Giovanni 13.