San Lazzaro di Savena: alla guida con un tasso alcolico di 2,34 g/l

Intercettato dai Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena un automobilista positivo all’alcol test. Si tratta di una persona che si era messa alla guida con un tasso alcolico di 2,34 g/l. Nei confronti dell’automobilista, individuato dai Carabinieri durante i maxi controlli del territorio che hanno già portato all’identificazione di una trentina di persone, è scattata la denuncia per guida sotto l’influenza dell’alcol e il sequestro del veicolo.

Proseguono i servizi dei Carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena in uniforme di rappresentanza. Nella circostanza e in considerazione dell’emergenza epidemiologica, i Carabinieri, oltre a un servizio di rappresentanza, eseguono anche una scrupolosa attività di vigilanza al rispetto della normativa per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento all’utilizzo dei dispositivi di protezione da parte dei cittadini.

L’uniforme di rappresentanza dei Carabinieri si differenzia dalla composizione base dell’uniforme ordinaria per i seguenti elementi: cordelline, sciabola con pendagli e dragona, cinturone nero con spallaccio (solo marescialli e brigadieri capi) o bandoliera (per il rimanente personale)