Acer Modena, approvato il bilancio di previsione

Luce verde al bilancio di previsione di Acer Modena. Nei giorni scorsi è arrivata l’approvazione da parte della Conferenza degli Enti del documento di programmazione finanziaria dell’Azienda per l’esercizio 2022. Ma quel che conta di più è che per varie misure (Superbonus 110%, Pinqua, Pnrr, fondi regionali) nei prossimi anni, da qui al 2026, gli interventi previsti supereranno i 150 milioni di euro.

“L’approvazione del bilancio previsionale – spiega il Presidente di Acer Modena Andrea Casagrande – è un segnale importante, arrivato in un momento non facile, ancora fortemente influenzato dall’emergenza pandemica, con ricadute significative anche sull’Edilizia Residenziale Pubblica come il possibile aumento della morosità e la prevedibile crescita della richiesta di alloggi. La rinnovata attenzione all’ERP porterà nuove risorse riguardanti il Superbonus 110%, PNRR, rifinanziamento FSC e risorse regionali per il recupero degli alloggi sfitti. Questi ambiti rappresentano nuove sfide che Acer si prepara ad affrontare, predisponendo specifici piani di intervento. Gli investimenti che ci vedranno protagonisti nei prossimi anni come Acer – conclude il presidente – daranno un grande impulso agli interventi di manutenzione del patrimonio, in un momento in cui è particolarmente urgente dare risposte di qualità a tutte le categorie di cittadini”.

Dalle previsioni economiche per il 2022 emerge un risultato prima delle imposte di 244.766 euro e un utile d’esercizio pari a 34.766 euro, mentre per quanto riguarda la previsione relativa ai canoni di locazione per alloggi e rimborsi connessi alla gestione delle concessioni e convenzioni è definita in 14.846 euro, in aumento rispetto al 2021.

“Nel nuovo anno proseguirà l’attività finanziata dalla Regione con fondi europei, statali e regionali – sottolinea il direttore Acer Ferruccio Masetti – per rendere disponibili gli alloggi sfitti e migliorare la qualità edilizia del patrimonio esistente sia sotto il profilo energetico che sismico e di accessibilità, e verrà avviata una politica di qualificazione del patrimonio abitativo di proprietà Acer (619 alloggi), che nel corso del 2022 prevede un programma straordinario di lavori di manutenzione su circa 58 alloggi da destinare alla locazione a prezzi calmierati o alle forze dell’ordine e agli operatori della sanità pubblica.

Il 2022 – prosegue il direttore Acer – sarà anche l’anno del Superbonus 110%: come Acer abbiamo proposto ai Comuni un programma approvato dalla Conferenza degli Enti che riguarda 70 edifici sul territorio provinciale assoggettabili ad interventi che rientrano nell’ambito di questa misura”.

Per quanto riguarda il Programma delle opere pubbliche, il totale stimato per le nuove costruzioni è di 6.912.200 euro, tra attività in concessione e convenzione (le principali riguardano gli interventi di Piumazzo, Cortile di Carpi e quello del comparto di via Nonantolana a Modena), urbanizzazioni e recupero edilizio, mentre per risanamenti e manutenzioni il totale arriva a 8.706.245 euro.

Nel corso del 2022 le attività di recupero edilizio e di nuove costruzioni interesseranno un centinaio di alloggi, con la consegna di 5 unità in via XXIV Maggio a Serramazzoni, 16 in via Federzoni a San Possidonio e 10 in via 1° maggio a Cavezzo”.