Castellarano: contributi alle nuove aperture di esercizi commerciali

Proroga per la concessione di contributi alle nuove aperture di esercizi commerciali a Castellarano. Fino al 20 gennaio le nuove imprese che intendono avviare, o che abbiano già avviato, l’attività sul territorio comunale in data successiva al 23 febbraio 2020 possono richiedere un contributo una tantum a fondo perduto fino a 3.500€ messo a disposizione dal Comune di Castellarano con risorse proprie.

“Questa proroga —commenta il Vicesindaco ed assessore al commercio Cassandra Bartolini — è l’ultimo tassello di una serie di provvedimenti mirati a sostenere e potenziare il commercio locale, particolarmente sotto stress dagli effetti delle restrizioni legate alla pandemia. Ad oggi in due anni sono stati liquidati 95.000 € alle imprese sotto forma di contributo a fondo perduto”.

Il primo bando di sostegno alle imprese, aperto nel 2020 e strettamente legato all’emergenza COVID, ha erogato fondi per circa 80.000€ a 77 imprese del territorio che ne abbiano fatto richiesta.

Il secondo bando, svoltosi nel 2021, rivolto non solo alle imprese già avviate ma anche alle nuove aperture, ha visto accolte tutte le domande, erogando circa 14.000€ a neoaziende del territorio e ulteriori 5.000€ a esercizi già avviati. È proprio questo bando che viene ora prorogato.

“Ma le azioni di sostegno, stimolo e vicinanza al commercio locale non si limitano ai contributi. — aggiunge Bartolini — Questa amministrazione ha investito e sta investendo sempre più risorse per investimenti a lungo, medio e breve termine che possano sviluppare sempre più il centro commerciale naturale di Castellarano. Penso alle riqualificazioni, tra cui via Roma e via Radici nel capoluogo, Piazza Pertini a Roteglia, i concorsi commerciali “A Castellarano la fortuna è di casa”, oltre all’impegno nel rendere spendibili in tutti gli esercizi commerciali —non solo nella grande distribuzione— i buoni spesa per generi di prima necessità erogati dal servizio sociale. In più, il grande capitolo della valorizzazione territoriale: anche grazie a questa amministrazione Castellarano sta diventando sempre più bella e capace di attrarre visitatori (e clienti) vicini e lontani.”

