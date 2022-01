Teatro Duse di Bologna in merito alla modifica al cartellone e ai rimborsi

ADV





Lo spettacolo ‘Scusa sono in riunione…ti posso richiamare?’, previsto in scena dal 7 al 9 gennaio 2022 e sospeso a causa di un caso di Covid-19 nel cast, è stato annullato. Per ottenere il rimborso dei biglietti già acquistati basta scrivere, dal 12 gennaio al 12 febbraio 2022, a biglietteria@teatroduse.it, indicando nome, cognome, data di nascita, codice fiscale dell’intestatario dei titoli d’ingresso e allegare la scansione dei biglietti. La stessa procedura vale anche per gli abbonati DUSElibero, DUSEprosa e DUSE7rosso.