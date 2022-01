ADV





Il Distretto ceramico perde un altro dei suoi “pionieri”. Unanime cordoglio ha suscitato in città la notizia della morte di Carlo Visentin, imprenditore 89enne ben conosciuto in città per la sua attività nel campo delle materie prime.

I funerali di Visentin si sono svolti questa mattina presso la Chiesa Parrocchiale di San Pietro a Rometta.

Visentin lascia la moglie Paola Panari e i tre figli Marco, Paolo e Gian Carlo.