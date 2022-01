Lupi avvistati in Secchia? L’allarme corre sui social

ADV





Gridare “al lupo, al lupo”, insegna Esopo, non porta particolarmente bene, ma non è detto sia questo il caso. Perché i lupi, stando almeno ai messaggi che corrono su alcune chat di podisti e ciclisti – tanti – che utilizzano il percorso natura sul fiume Secchia come circuito di allenamento, avrebbero lasciato inequivocabili segni del loro passaggio proprio a ridosso delle sponde del fiume, dove sarebbero stati rinvenuti resti che farebbero pensare ad una presenza di lupi tra la zona più prossima all’ex frantoio e quella non lontana dal laghetto situato a ridosso dell’area di riequilibrio ecologico ARE.

La circostanza è già stata segnalata alla Polizia Locale, recitano i messaggi che invitano alla prudenza e a non andare la sera e da soli. Già nel gennaio del 2019 e nell’inverno 2017, infatti, venne segnalata la presenza di lupi in zona: due anni fa ebbero la peggio alcuni ovini, mentre nel 2017 la presenza di un capriolo dilaniato non lontano dagli ‘orti’ suscitò gli allarmi del caso.