Cielo sereno, con deboli gelate al primo mattino. Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 0 e 2 gradi sulla fascia costiera e i -1/-2 gradi delle zone interne di pianura; valori localmente inferiori nelle aree di aperta campagna. Massime in aumento, specialmente su collina e rilievi, con valori attorno a 9/12 gradi. Venti deboli occidentali. Mare mosso, con moto ondoso in attenuazione dalla tarda mattinata.

(Arpae)