Roller Hockey Scandiano, prima dell’anno in casa della capolista Trissino

Era l’11 dicembre 2021, l’ultima partita coincidente con la vittoria 2-1 nel derby contro l’altra squadra emiliana del Campionato di Serie A2, il Correggio Hockey. Dopo 40 giorni senza partite, i rossoblu di mister Daniele Uva ritornano in pista a lottare per una vittoria, ma realmente il lavoro non si è mai fermato in questo lasso di tempo, al netto di una piccola pausa ristoratrice a cavallo di Natale.

L’esordio nel nuovo anno finalmente è arrivato e si terrà in una delle piste più difficili dell’intera cadetteria, in casa della capolista Trissino. In effetti doveva essere una doppia sfida in terra vicentina, prima a Montecchio e poi a Trissino, ma i casi covid hanno fermato il Montecchio anche per questa imminente 12° giornata. Il Roller Hockey Scandiano si presenterà con la formazione al completo, evento che non succedeva dai primi di dicembre, dall’infortunio di Andrea Stefani, ed è pronta a giocarsi i primi tre punti della giornata, consci che giocare in casa della squadra più in forma del campionato non sarà assolutamente facile

“Il Trissino sta facendo un campionato incredibile. Siamo stati bravi in casa a vincere. Hanno elementi giovani piuttosto forti ma anche di esperienza, in primis Peripolli – spiega l’ala Peter Ehimi. Abbiamo lavorato molto in queste settimane e siamo pronti per ritornare in pista dopo la pausa”.

Peter Ehimi fino adesso ha realizzato tre reti, mentre rimane il goleador del team Nicolò Busani, autore di 8 reti. Rientrerà Andrea Stefani dopo l’infortunio di inizio dicembre, a completare la squadra rossoblu. Il Trissino 05 ha come goleador, invece, Alberto Peripolli, già con esperienze importanti in Serie A1, affiancato da un altro bomber di razza, Manuel Pasquale. Nardon e Canesso danno solidità alla formazione bluceleste, dove tra i pali annovera Bovo già portiere del Montebello in A1, ma sono le tanti giovane promesse, come poi successe a Scandiano, a fare la differenza con i fratelli Diquigiovanni e i fratelli Piccoli. All’andata finì 5-3 con la quaterna di Busani e la rete di Ehimi, ma dopo quel risultato ed un’altra sconfitta contro il Modena, la squadra di Mauro Zini ha sempre vinto, portandosi in testa al campionato insieme al Montecchio Precalcino.

Fischio d’inizio alle ore 20:45 al PalaDante di Trissino (Vicenza) agli ordini del fischietto di Bassano del Grappa, Alessandro Canonico, e che sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA1-trixsca

I convocati per la gara di sabato: il numero 10 Filippo Dimone e 20 Mattia Vaccari in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (capitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

SECONDA SQUADRA – SERIE B

La seconda squadra allenata da Adriano Vaccari sarà impegnata nel derby emiliano contro il Correggio Hockey. Appuntamento domenica alle ore 18:00 al PalaPietri per cercare di continuare la striscia positiva dopo l’ottima prima vittoria contro il Pico della Mirandola. Arbitra Giombetti di Modena. Nelle due gare giocate nel girone di Coppa Italia, una vittoria per parte (5-4 e 5-2). Due partite completamente diverse, perchè nella prima c’erano anche giocatori della Serie A2, mentre nella seconda con le squadre effettive, le doppiette sono arrivate dai bastoni di Diego Vaccari e Iacopo Vivi e rete anche di Gabriele Ganassi.

I convocati: i portieri Christian Rinaldi e 69 Mattia Vaccari; il numero 2 Diego Vaccari, il 3 Iacopo Vivi, il 6 Andrea Stefani, il 7 Alessandro Uva, il 16 Gioele Ganassi, il 21 Filippo Natali, il 77 Filippo Fontanesi.

Le altre squadre del settore giovanile si stanno allenando per il ritorno in pista che è programmato per il weekend del 5 e 6 febbraio.

Mercoledì si apriranno le prenotazioni per entrare al PalaRegnani per la prima partita casalinga sabato prossimo alle ore 18:00 contro la VenetaLab Breganze – https://seatreservation.org/it/event/06f4947e-567e-4f47-b55f-1a30722088cd

Nella foto di Alberto Bertolani, Peter Ehimi in azione