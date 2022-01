Sciare in sicurezza, i consigli dell’Ausl per evitare infortuni e incidenti

Sciare in sicurezza. E’ l’appello lanciato dall’Azienda USL di Modena per le vacanze invernali. Per fornire informazioni utili ai cittadini è stata predisposta una pagina dedicata all’indirizzo www.ausl.mo.it/sciare-sicuri in cui si spiega quali sono le raccomandazioni per chi pratica questa tipologia di sport. In particolare, l’Ausl di Modena – in collaborazione col Consorzio del Cimone – garantisce l’intervento in caso di incidenti insieme alle altre realtà che garantiscono questa attività (Carabinieri, Soccorso Alpino, Federazione Italiana Sicurezza Piste Sci, ecc.) e promuove una adeguata preparazione fisica prima di andare a sciare per tutti i modenesi che decidono di farlo.

Nella pagina del sito sono indicate anche alcune regole per sciare sicuri, tra cui avere una buona preparazione fisica, utilizzare un abbigliamento adatto e sicuro (casco, protezioni, ecc.), mangiare in modo equilibrato ed evitare alcolici, affidarsi a un maestro di sci e rispettare le regole sulle piste.

“L’attività sciistica, sia di tipo sportivo che a scopo puramente ludico, è una vera disciplina che non può prescindere sia dalla conoscenza di regole per il rispetto del corretto utilizzo delle piste dove la stessa attività si svolge, sia dalla adeguata condizione fisica – dichiara il Direttore della Medicina dello Sport dell’Azienda USL di Modena, Gustavo Savino -. Una buona preparazione muscolare, una buona condizione fisica (muscolare ed osteo-articolare), una sana alimentazione sono presupposti fondamentali per affrontare anche una breve permanenza in montagna per la pratica dello sci. La Medicina dello Sport può fornire, attraverso la propria èquipe multidisciplinare, le informazioni su un corretto piano di preparazione muscolare, corretta alimentazione e consigli su come affrontare al meglio la stagione sciistica o la semplice vacanza all’insegna di una attività motoria completa e funzionale alla salute come lo sci”.