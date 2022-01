Consiglio comunale a Formigine il 27 gennaio. Sei mozioni in discussione

ADV





Prima seduta del 2022 per il Consiglio comunale di Formigine, riunito in modalità “mista”, con consiglieri e amministratori presenti al castello o collegati in videoconferenza. In apertura del consiglio verrà ratificata la surroga del consigliere dimissionario Giuseppe Merella, il cui posto verrà preso dalla seduta in oggetto da Gabriella Borbeggiani.

Residente a Corlo dal 1972, 63 anni, pensionata da poco dopo essere stata contitolare di una edicola a Formigine, impegnata nell’associazione Chernobyl che ospita nel distretto ceramico bambini bielorussi. All’ordine del giorno della riunione di consiglio poi sei mozioni presentate dai gruppi consiliari su Food delivery, sport, sportello psicologico, Bike to work, acqua pubblica e giorno del ricordo. Grazie al nuovo sistema audio video in alta definizione, la seduta sarà trasmessa sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “live”.