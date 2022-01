ADV





Nuvoloso per presenza di nubi basse e nebbia su tutto il territorio regionale, con parziale diradamento nelle ore centrali sui rilievi e zone collinari. Temperature minime senza variazioni significative, comprese tra 2/3 gradi della fascia costiera e -1/0 gradi delle pianure emiliane. Massime in lieve aumento, con valori tra 6 e 9 gradi. Venti deboli variabili, con rinforzi da nord-ovest sui rilievi in serata. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)