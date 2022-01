Scontro tra auto stamane in strada Contrada a Modena, ferita una donna

ADV





Scontro tra due auto stamane intorno alle 7:00 a Modena su strada Contrada, in prossimità della rotonda “Carrozza” con via Estense. I Vigili del Fuoco insieme ai sanitari del 118 hanno estratto da una delle vetture una donna ferita, mettendo in sicurezza veicoli. Polizia locale sul posto.