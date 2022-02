Dimissioni Nizzoli, Severi (FI): “Grazie Assessore, scelta sofferta e di coerenza, non si può attendere oltre una nuova giunta”

Dimissioni Nizzoli, Severi (FI): “Grazie Assessore, scelta sofferta e di coerenza, non...

ADV





“Come era prevedibile sono arrivate le dimissioni dell’Assessore Vicesindaco Camilla Nizzoli che lasciano un altro pesante vuoto all’interno della giunta del Comune di Sassuolo. Conoscendone le qualità umane e professionali siamo consapevoli della difficoltà di una scelta politica e personale di tale portata e, così come fatto con gli assessori Ruini, ne riconosciamo la coerenza rispetto alla compatibilità con il proprio mandato e ruolo istituzionale. Dimissioni che rendono ancora più evidente ed urgente la necessità di procedere, da parte del sindaco, alla formalizzazione di una nuova giunta.

Da settimane lo chiediamo come cittadini e come forza di maggioranza che ha sostenuto e che vuole continuare a sostenere questa amministrazione. Aspettavamo che il Primo cittadino rendesse noto in questi giorni i nomi dei due nuovi assessori e invece oggi, a distanza di una settimana dalla comunicazione al sindaco delle ulteriori dimissioni di un terzo assessore, ci ritroviamo ancora punto a capo.

In un silenzio che disorienta politici e cittadini cui preme sapere, con buona certezza, quale giunta forte, competente, e nel pieno delle proprie potenzialità, gestirà da inizio 2022 con rinnovato slancio, i diversi settori e le opportunità rese possibili dalle decine e decine di milioni di finanziamenti verosimilmente in arrivo al nostro comune dal PNRR. Chiediamo e confidiamo che entro la settimana ciò venga garantito”.