La nuova Giunta di Sassuolo? Venerdì

Mentre le dimissioni del vicesindaco Camilla Nizzoli, che succedono a quelle di Corrado e Angela Ruini, danno ulteriore fiato al toto-Giunta (i nomi in lizza sono diversi, tra i tanti in pole ci sarebbe quello del capogruppo della lista civica ‘Sassolesi’ Alessandro Lucenti, ma occhio anche a Macchioni, consigliere e capogruppo dell’omonima lista civica o a tecnici come l’ex dirigente dell’IIS Volta Alessandra Borghi) che tuttavia troverà soluzione venerdì.

L’annuncio arriva, attraverso la pagina Facebook ‘Menani Sindaco di Sassuolo’, dallo stesso Gian Francesco Menani .‘E’ nei momenti di difficoltà in cui si vede il vero valore di una squadra. Venerdì – scrive il primo cittadino – presenteremo i nuovi assessori membri della giunta. Avanti, insieme’