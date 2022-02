Pallacanestro Scandiano, la B femminile riparte dal match interno con la fortissima Magika

ADV





Ripartono le minors di pallacanestro e ad inaugurare il 2022 della Pallacanestro Scandiano è la formazione di B femminile, che al PalaRegnani (venerdì 4/2, ore 21,15) ospita una vera e propria corazzata come la Magika Castel San Pietro nella prima giornata della Poule Playoff.

La formazione ospite è una delle favorite per il salto di categoria, dopo una prima fase letteralmente dominata e chiusa senza macchia, guidata dalla stella Rosier (ex Virtus Bologna): un bel banco di prova per le bianco-blu, reduci da una prima parte di stagione sicuramente positiva, chiamate a mettere sul parquet la consueta intensità per provare a mettere in difficoltà le quotate avversarie.

Dirigono l’incontro Del Rio di Reggio Emilia e Amatori di Modena, le altre sfide del week end sono Fiore Basket-Basket Girls e Rimini Happy Basket-Puianello Basket Team. Turno di riposo, invece, per la C Silver maschile, che dovrebbe tornare in campo sabato prossimo nel derby con Correggio.