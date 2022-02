“Stringimi forte” di Mathieu Amalric da sabato all’Astoria

ADV





Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria. Da sabato 5 a lunedì 7 febbraio è la volta de “Stringimi forte”, film francese girato da Mathieu Amalric, con Vicky Krieps, Samuel Mathieu, Erwan Ribard. È l’adattamento cinematografico di un’opera teatrale di Claudine Galea ed ha ottenuto 2 candidature a Cesar. Il costo del biglietto è di 7 euro, ridotto 5 euro.

Orari: sabato: h. 21 / domenica: h. 18.30 – h. 20.30 / lunedì: h. 21

Se ne va una mattina presto Clarisse. Davanti la strada, dietro due figli e un marito a cui tocca trovare le parole per dire l’assenza. Marc prepara un’altra colazione e cerca un senso per aiutare i ragazzi a continuare. Lucie col suo piano, Paul con le sue domande. Clarisse guida, vuole vedere il mare mentre immagina i suoi figli crescere e Marc invecchiare. Ma niente è come appare. I dettagli si accumulano con le polaroid e i ricordi, i luoghi e i volti, le melodie e gli oggetti, confusi, riordinati e di nuovo mischiati.

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatorio il super green pass e la mascherina FFP2. Vietato consumare cibi e bevande al chiuso All’ingresso verrà misurata la temperatura e assegnato un posto fisso.

Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.