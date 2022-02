ADV





Vigili del fuoco impegnati – da poco prima delle 6:00 alle 15:00 di oggi – per un incendio che ha interessato di tetto in legno di un’abitazione, in contrada Ginepreto a Castelnovo Monti. Due le squadre intervenute: una da Castelnovo e una dalla Centrale con autoscala. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Danni importanti hanno reso non fruibile l’appartamento del primo piano. Con tutta probabilità le fiamme sono state innescate dalla canna fumaria.