Pnrr, i sindaci modenesi hanno incontrato gli esperti

Supportare i Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, nella realizzazione dei progetti finanziati dal Pnrr che nel territorio modenese ammontano finora 186 milioni di euro per 170 opere finanziate.

E’ questo il compito dei cinque esperti, assegnati dalla Regione alla Provincia di Modena, che sono stati presentati ai sindaci modenesi nel corso di un incontro on line che si è svolto lunedì 7 febbraio.

Come ha sottolineato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia, «come abbiamo chiesto alla Regione, gli esperti opereranno nella nostra sede proprio per essere più vicini ai territori e consolidare il ruolo della Provincia quale casa di tutti i Comuni. Il Pnrr rappresenta un’occasione unica per lo sviluppo, la riqualificazione verde e la rigenerazione urbana, oltre al miglioramento dell’edilizia scolastica, rispettando i tempi stretti che impongono la realizzazione delle opere entro il 2026».

Nel suo intervento il coordinatore degli esperti Fausto Braglia ha evidenziato che il ruolo dei tecnici è anche quello di favorire i Comuni nell’intercettare ulteriori risorse che saranno assegnate con prossimi bandi, a partire da quello sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione che uscirà in primavera.

Nel corso dell’incontro è emerso, inoltre, che le risorse al territorio modenese sono destinate ad aumentare di oltre 80 milioni disponibili, in corso di assegnazione, che porteranno il totale a oltre 260 milioni di euro.

Gli altri componenti del gruppo di esperti sono Laura Avveduti, ingegnera con competenze tecniche in campo ambientale; Stefano De Boni, specialista digitale con esperienze negli enti locali; Milena Mancini, architetta, esperta di pianificazione territoriale, e Michele Urbano, ingegnere esperto di energie rinnovabili e valutazione ambientale.