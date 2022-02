Riciclo e riuso, a Maranello i ragazzi sono “green”

ADV





Un percorso partecipativo rivolto ai ragazzi e alle ragazze sulla sostenibilità ambientale: si è concluso nei giorni scorsi Young Maranello Likes Green, il progetto promosso dall’amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna rivolto ai cittadini più giovani per stimolare la loro creatività e portare alla città nuove idee “green”.

“Un progetto importante”, spiega Elisabetta Marsigliante, assessora all’ambiente e alla partecipazione, “che si è concretizzato attraverso incontri e laboratori che hanno visto i ragazzi impegnati nel riuso creativo o nella riparazione degli oggetti, considerati risorse e non più rifiuti, e anche attraverso la creazione di opere per promuovere pratiche virtuose. La sostenibilità ambientale è un approccio culturale alla quotidianità: con i giovani ci siamo concentrati in particolare sulla creatività legata al riciclo e al riutilizzo degli oggetti, per contrastare il consumo compulsivo e i meccanismi perversi dell’obsolescenza programmata”.

Un progetto che nell’arco di circa dieci mesi ha visto l’organizzazione di incontri e laboratori in luoghi strategici: i Gruppi Educativi Territoriali di Maranello, Pozza e Fiorano Modenese, il Centro del Riuso Intercomunale a Formigine, il Centro Giovani di Maranello. Dalla costruzione di modelli con i mattoncini Lego a un laboratorio per realizzare oggetti e regali natalizi unici con il riuso creativo dei materiali, fino alla realizzazione di gadget per smartphone e idee regalo, dando nuova vita a materiali riciclabili: occasioni in cui i ragazzi, le ragazze e le giovani generazioni del territorio hanno potuto apprendere nuove competenze ma anche portare le loro idee per rendere più verde il futuro.

Il percorso ha visto la collaborazione di diversi soggetti e associazioni del territorio (H.E.W.O Modena, Agesci Gruppo Maranello 1, Centro Sociale Papa Giovanni XXIII, Ars/Archiosistemi, Associazione Nazionale Alpini Gruppo Maranello, Associazione Chernobyl, G.E.L. Modena Guardie Ecologiche volontarie Legambiente).

L’iniziativa ha preso il via da Maranello Likes Green, percorso partecipativo dedicato all’individuazione di strategie e azioni per ripensare, secondo criteri sostenibili, le manifestazioni e l’accoglienza.