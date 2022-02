‘Welcome to Modena’, martedì 8 febbraio seminario online Lapam e Turismo Licom per presentare il progetto

ADV





Un webinar per presentare il progetto ‘Welcome to Modena’, una iniziativa di supporto della ricettività turistica e delle imprese del commercio e della ristorazione con l’obiettivo di rilanciare il turismo verso il nostro territorio. Martedì 8 febbraio alle ore 14.30, su piattaforma Google Meet, Lapam Licom propone un approfondimento gratuito, a cui accedere attraverso iscrizione sul sito www.lapam.eu.

Il progetto è semplice: i turisti che prenoteranno, attraverso il nuovo portale ‘Welcome to Modena’, un soggiorno di almeno due notti in strutture ricettive della provincia aderenti all’iniziativa, riceveranno voucher fino a un valore di 100 euro per camera e per soggiorno, da spendere nelle imprese di servizio e accoglienza turistica del territorio che si saranno accreditate. Si tratta quindi di un progetto di filiera, che coinvolge direttamente sia le imprese ricettive, che parteciperanno all’iniziativa mettendo a disposizione contingenti di camere e tariffe, ma anche i settori del commercio, della ristorazione, musei privati, attività escursionistiche, agenzie di viaggio e tanti altri.

“Si tratta di una iniziativa che va promossa e fatta conoscere e che ha potenzialità interessanti – sottolinea Federica Marcacci, presidente Turismo Licom -. Nel 2021 il progetto è stato lanciato e, pur rimanendo sottotraccia a causa della pandemia, i dati in nostro possesso rilevano un’incidenza della spesa dei turisti sul territorio che genera un moltiplicatore di oltre 8 volte le risorse impiegate. L’obiettivo, che cerchiamo di perseguire anche con questo seminario online, è di far conoscere il progetto perché possa portare valore aggiunto”.

Welcome to Modena è un progetto finanziato da Camera di Commercio di Modena in collaborazione con Unioncamere Emilia-Romagna, Apt Servizi Regione Emilia-Romagna e Modenatur come soggetto attuatore.