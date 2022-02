ADV





Sereno, con foschie dense e nebbie al mattino nella pianura adiacente al Po e nelle valli appenniniche, in sollevamento da metà mattinata. Temperature in lieve aumento. Minime tra 1 grado delle pianure interne e 5; valori localmente inferiori in aperta campagna con deboli gelate mattutine. Massime tra 12 e 15 gradi. Venti deboli variabili sulle pianure, sud-occidentali sui rilievi. Mare quasi calmo, tendente a divenire poco mosso dalla serata.

(Arpae)