Stamane verso le 8:30 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via San Carlo a Modena per un principio d’incendio all’interno del locale cucina di un bar. Danni agli impianti e per annerimento da fumo. Secondo una prima valutazione le fiamme sarebbero state innescate da cause accidentali. Non si segnalano feriti.