Il Modena Rugby 1965 ricomincia dall’Under 19

Toccherà al Giacobazzi Modena Under 19 il ruolo di apripista per il ritorno in campo delle squadre biancoverdeblù. Sabato 12 febbraio la squadra di coach Guareschi ospita alle 17.30 a Collegarola il Rugby Colorno, recupero della partita inizialmente in calendario il 5 dicembre e prima gara ufficiale del Modena Rugby 1965 dopo il fermo ai campionati imposto dalla Fir lo scorso 31 dicembre.

Riparte così, un mese e mezzo dopo, una stagione spezzata a metà dalla pandemia, che ha costretto i vertici federali a ritoccare ancora una volta calendari e protocolli: “Ricominciamo dall’avversario più forte e questo deve essere uno stimolo in più. Colorno è la capolista e la squadra più attrezzata del girone, noi arriviamo a questa partita senza diversi giocatori, ma con la voglia di fare una grande prestazione, poi sarà il campo a dire l’ultima parola – spiega l’allenatore del Giacobazzi Modena Under 19 Gianluca Guareschi –. La partita di sabato apre un nuovo capitolo della stagione, siamo in piena corsa per raggiungere la fase Elite e non vogliamo perdere l’occasione, per farcela dovremo mantenere lo stesso atteggiamento avuto prima della sosta”.

Dopo l’Under 19 sarà il turno dei ragazzi del Generaliviaemiliaest Under 17 e della Prima squadra, impegnati domenica 20 febbraio rispettivamente con Rugby Pieve e Highlanders Formigine.