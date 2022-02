Sabato inaugura a Luzzara la Nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari

ADV





Sabato 12 febbraio 2022 sarà inaugurata la Nuova Sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Luzzara, alla quale saranno presenti il sindaco di Luzzara Elisabetta Sottili, il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco Francesco Martino, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia Romagna Michele De Vincentis, oltre a varie personalità istituzionali, come il Sottosegretario di Stato all’Interno, On. Carlo Sibilia, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Prefetto Laura Lega, il Capo del Corpo Nazionale, Ing. Guido Parisi. In rappresentanza della Regione Emilia Romagna sono confermate le presenze dell’assessore regionale Irene Priolo, dell’on. Antonella Incerti, e del consigliere Andrea Costa.

Presenzieranno all’inaugurazione anche i sindaci dell’Unione Bassa Reggiana e la vice presidente della Provincia di Reggio Emilia Ilenia Malavasi.

L’evento avrà inizio alle ore 12.00 presso la Sede del Distaccamento in via Carlo Alberto Dalla Chiesa nella zona industriale di Luzzara.

“È un grande piacere e un onere poter ospitare all’inaugurazione chi ci ha permesso di realizzare questo distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari – anticipa la sindaca di Luzzara Elisabetta Sottili – La Regione Emilia Romagna, prima di tutto, senza il cui aiuto nulla avremmo potuto fare. Le risorse da mettere in campo sono ingenti, ma servono a garantire un servizio per le nostre popolazioni nei casi di bisogno, sempre più frequenti. Il Comune di Luzzara ha messo a disposizione il terreno su cui costruire il distaccamento, che opera in un territorio ampio, in supporto ai Vigili del Fuoco permanenti, non solo nella Bassa reggiana ma anche nel basso mantovano. Tramite una specifica convenzione, anche i Comuni dell’Unione Bassa Reggiana partecipano al funzionamento di questo importante distaccamento. Un grande grazie va naturalmente a tutti i Vigili del fuoco volontari che fanno riferimento alla sede di Luzzara”.