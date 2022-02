Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 14 febbraio 2022

ADV





Al mattino e pomeriggio molto nuvoloso o coperto con deboli piogge sulla pianura piacentina, un po’ più consistenti sui rilievi centro-occidentali. Fenomeni solo occasionali sulle rimanenti aree pianeggianti. In serata intensificazione delle precipitazioni a partire da rilievi occidentali. Nevicate inizialmente a quote medio-alte e collinari solo sul piacentino, ma con quota in forte abbassamento dalla tarda serata sul settore occidentale. Temperature minime in aumento, con valori tra -1 e 3 gradi; massime in diminuzione, più sensibile sui settori occidentali, ove saranno intorno a 4/5 gradi, valori tra 7 e 10 gradi sulle aree centro-orientali. Venti deboli tra est e nord-est sulle pianure e sud-occidentali sui rilievi, dove in serata tenderanno a rinforzare leggermente. Mare poco mosso.

(Arpae)