A Montecreto proseguono le attività del “Progetto Cultura: persone, territorio e innovazione”, con un calendario di eventi per valorizzare il territorio

Dopo il primo weekend di eventi, è tutto pronto per gli appuntamenti di febbraio con il “Progetto cultura: persone, territorio e innovazione”, un programma culturale organizzato grazie al sostegno di Fondazione di Modena e del Comune di Montecreto.

Un progetto innovativo tra cultura, storia e tecnologia, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e permettere a tutti di conoscere le sue meraviglie.

Grazie a un ricco calendario di eventi gratuiti, ci sarà spazio per laboratori edutech rivolti a bambine, bambini, ragazze e ragazzi, e per tutte le età verranno proposte proiezioni cinematografiche tradizionali e proiezioni con visori per la realtà virtuale.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 19 febbraio alle 17 con lo spettacolo di teatro “Eleuterio e sempre tua”, di Maurizio Jurgens (compagnia Piccoli Idilli, ideazione e regia Filippo Ughi). Il fine settimana seguente ci sarà il nuovo appuntamento con la realtà virtuale, sabato 26 febbraio dalle 17 alle 19 sarà possibile “viaggiare” con gli speciali visori VR e a seguire, alle 21, tutti al cinema con un film su grande schermo. Le proiezioni si terranno presso la Palestra comunale di via Trogolino, a Montecreto (MO). Il giorno seguente domenica 27 febbraio sarà la volta di Make in Montecreto, il laboratorio edutech che permetterà agli under 14 di andare alla scoperta del territorio attraverso attività ludico-didattiche in chiave tecnologica.

Gli appuntamenti con “Progetto cultura: persone, territorio e innovazione” sono a cadenza mensile ed è sempre necessaria la prenotazione.

Il progetto è promosso dal Comune di Montecreto e realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena.

In ottemperanza alle disposizioni governative in essere, sarà necessario esibire il green pass rafforzato o disporre di un’esenzione comprovata, oltre all’utilizzo di mascherina FFP2, sia per accedere ai laboratori che per partecipare alle proiezioni.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.getcrowd.eu/mevent/cultura-persone-territorio-innovazione