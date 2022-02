Proseguono a San Felice sul Panaro le iniziative per commemorare il Giorno del Ricordo

Proseguono a San Felice sul Panaro le iniziative per commemorare il Giorno...

ADV





Mercoledì 16 febbraio, ore 11, in diretta streaming per le scuole: “Il confine orientale, le foibe, l’esodo”, lezione con immagini dello storico Enrico Miletto, dell’Università di Torino. La lezione intende proporre gli elementi necessari a comprendere i principali passaggi che attraversano il lungo Novecento istriano.

Con una narrazione storica che si avvale del supporto di slide e immagini, sarà ripercorso il periodo compreso tra la prima guerra mondiale e l’esodo, dando particolare risalto a tematiche centrali nelle vicende dell’Alto Adriatico quali il fascismo di confine, le foibe, i mutamenti confinari che portarono all’annessione di questi territori alla Jugoslavia comunista. Gli ultimi passaggi saranno dedicati all’esodo declinato nelle diverse chiavi di lettura dell’arrivo, dell’assistenza e dell’accoglienza dei profughi giuliano-dalmati. L’iniziativa, organizzata da assessorato comunale alla Cultura, biblioteca comunale e Istituto storico di Modena, sarà visibile sui canali Facebook e You Tube dell’Istituto. A integrazione del percorso è disponibile il video documentario, prodotto in collaborazione con l’Istituto Luce “La città vuota. Pola 1947. Il suo esodo e la sua storia”, disponibile su You Tube.